Soledenses han dejado de pagar 30 % a Interapas; director sospecha que no es casualidad

En el último año, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez cayó 30 por ciento la recaudación de los usuarios, situación que es "una acción concertada, porque no es casual", denunció Enrique Torres López, director general del organismo intermunicipal operador de agua (Interapas).

Precisó que al año debería obtenerse una recaudación estimada de 300 millones de pesos, es decir, se dejó de percibir 90 millones de pesos.

Después de acudir al Congreso del Estado para reunirse con los diputados integrantes de la Comisión del Agua, refirió que el impago de los clientes evidencia una "tendencia" y un "encauzamiento" hacia dicha práctica.

"Hemos tenido meses de más del 30 por ciento. El último que recuerdo es ese y definitivamente me parece que no es algo que se dé casualmente, porque las condiciones no están para eso", expuso.

Dijo que sería entendible no pagar el servicio si este se hubiera caído, lo cual no ha sucedido ni hay distinción con los clientes de San Luis Potosí y Cerro de San Pedro.