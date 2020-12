Solicitan ayuda en redes para perrita herida por pirotecnia en SLP

Desde hace un par de días, una perrita callejera lucha por vivir, pues fue encontrada con una enorme lesión en su abdomen bajo y patas traseras. Después de la primera revisión por parte de la veterinaria se determinó que la lesión podría haber sido causada por un artefacto de pirotecnia, "lo más seguro es que le hayan amarrado un cuete a su patita", dijo Miriam Mendoza, quien la encontró en su cochera mal herida la mañana del lunes 14 de diciembre.

Tras referir que la perrita presentaba una severa infección, misma que va superando, su recuperación será muy larga, explicó. Al buscar ayuda con sus vecinos una de las primeras opciones fue "dormirla", sin embargo la perrita mostró que no estaba de acuerdo, "movió la cola, se tomó como un litro de agua, además de estar dispuesta a ser ayudada, se subió a la sábana y no se mostró agresiva", asegura Miriam Mendoza.

Es por medio de redes sociales que se coordinó con otras rescatistas para llevarla al Hospital Veterinario "More Pets", ubicado en Himalaya 130 Lomas 4a. Sección, donde la perrita quedó internada. Apenas ayer 15 de diciembre entró a cirugía, pero su recuperación será larga debido a que su músculo y piel están muy lesionados.

"La perrita podría ser dada de alta este fin de semana, pero va a salir con parches regeneradores de piel, pastillas, va a necesitar limpieza diaria, sábanas, toallas, vendas... por lo que toda la ayuda que se pueda dar será bien recibida", comentó Miriam Mendoza, quien será la encargada de cuidarla hasta encontrarle un hogar permanente.

Las aportaciones se pueden hacer directamente en la clínica veterinaria "More pets", ubicada en Himalaya 130 de la colonia Lomas 4a Sección o a la cuenta de BBVA 4152313645211975.