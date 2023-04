Solo en 5 de las 15 semanas que van del 2023, agua del Realito ha llegado a los hogares potosinos

Luego de dos fallas simultáneas del acueducto de la presa El Realito, la Comisión Estatal de Agua (CEA) informó que desde este sábado comenzó su reactivación y el agua ya está cayendo en los tanques de almacenamiento, por ello indicó que "el servicio a los hogares deberá restablecerse en las próximas horas".

Y es que luego de al menos 15 días con el acueducto fuera de operación, las y los vecinos de las colonias afectadas comienzan a desesperarse, aumentando su descontento por medio de las redes sociales, pues aseguran que desde que comenzó este nuevo período de fallas, no les ha llegado ni una sola pipa del Interapas o la CEA.

Por ello algunos exigen que sean conectados a pozos, tal como eran abastecidos antes de la entrada en operación de la presa El Realito, pues ante las constantes fallas, su problemática es mayor, porque el servicio las pipas no entran en su calle, al tratarse de un pasaje.

Otros se quejan al señalar que llevan dos años con la misma situación, pero aún así deben pagar el recibo que envía Interapas a sus domicilios: "a mí ya se me está yendo mi sueldo en pagar recibo y pipa particular, dos años tengo así ya. Acabo de comprar hoy precisamente ¡ya me quedé en ceros!"

Apenas la semana pasada, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un informe sobre la problemática del acueducto operado por Aquos, en el cual recalcó que durante 2022 presentó 24 fallas y que cada una se lleva alrededor de una semana en repararse, es decir, no operó 24 de las 56 semanas del año pasado.

Este 2023, ya lleva al menos 10 fallas, es decir, solo ha operado cinco semanas de las 15 que ya han transcurrido, aproximadamente.