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Sólo le faltan dos hospitales, dice Gallardo

Por Rubén Pacheco

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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Sólo le faltan dos hospitales, dice Gallardo

De la promesa hecha en campaña correspondiente a la construcción de cinco hospitales de alta especialidad en San Luis Potosí, faltan dos complejos por edificarse y "veremos para qué da el tiempo en lo que resta del sexenio", admitió el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. En entrevista, sostuvo que el Gobierno del Estado invirtió 450 millones de pesos, en la renovación total del Hospital General de Rioverde. Añadió que al tomar posesión de la administración el otrora Hospital Central, hoy Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto", se encontraba abandonado y sin servicio, por ello, se inyectó una partida de 950 millones de pesos, de la cual 50 por ciento provino del extinto Insabi.

"Dejamos funcionando el Hospital Central como otro hospital de alta especialidad, totalmente nuevo también. Ahorita estamos en el tema de Valles", complementó.

Aseveró que está en proceso de obtener financiamiento federal por 450 millones de pesos para la reconstrucción del Hospital General de Ciudad Valles, donde se incluye la incorporación de 90 camas nuevas.

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