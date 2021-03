Somos víctimas del mal: señala Narváez Arochi

Alberto Narváez Arochi, exdirigente de Nuestro Centro mencionó que el estado vive cada vez momentos más violentos y los números no mienten. Señaló lo anterior en entrevista antes de iniciar la marcha en la que se exigió justicia por el asesinato de Julio César Galindo, presidente de Coparmex en el estado.

Narváez Arochi expresó también que no se puede aceptar que la gente buena que quiere ver por el bien de San Luis no lo pueda hacer. “Lo que más duele es que no se puede porque somos víctimas del mal”.

Dijo que lo que le pasó a Julio no quedará olvidado y mencionó que de verdad “es que la autoridad, en sus tres niveles, tienen como principal obligación darnos seguridad y es en lo que más han fallado, los números van en incremento”.

La pregunta es para todos. “Es para mí, ¿en que nos hemos convertido?, ¿qué hemos hecho de México?, ¿qué no lo vemos?, ¿o seguiremos aceptando que hay otros datos?”

También fue claro en decir que tenemos que luchar a favor del bien, lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo, porque de acuerdo a como se den los hechos, avanzando las investigaciones, se sabrá que acciones podemos seguir”.

Narváez Arochi expresó que serán muy exigentes, ahorita más que nunca no hay que guardar silencio, ya no, “porque esta es una muestra más de que la vida en este país no vale un centavo, aunado a que las autoridades han fracasado, ahí están los números contundentes en todo tipo, muertes, ejecuciones, asesinatos, en cobro de derechos de piso y seguimos pensando que de parte del gobierno está la solución y no es así”.