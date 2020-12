#ÚltimaHora Sonia Mendoza abandona la contienda panista y acusa favoritismo de la dirigencia del PAN hacia un aspirante.

Sonia Mendoza Díaz anunció este sábado su renuncia a la precandidatura del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí y acusó al partido de tener ya una línea para favorecer a uno de los aspirantes.

"El voto se conquista, n ose compra, nunca será posible pasar del voto inexistente al voto respetado, por eso, fiel a mis convicciones no puedo seguir en una contienda donde impera la violencia política y la compra de la dignidad desde el comité directivo estatal, quienes trabajan día con día afirmando que ya hay un candidato de línea y que de no apoyarle entonces la militancia no podría acceder a candidaturas y así es como se coacciona el voto en mi querido San Luis Potosí, sin cancha pareja, sin condiciones políticas y sin un ápice de amor al partido, denigran la dignidad de la persona humana ante sus más mezquinos y pobres intereses, lo que me genera vergüenza".

Agregó que presenta su renuncia "pues además de simulación, no veo condiciones para seguir frente a favoritismos de quien en su momento no era favorecido, no existe capacidad política ni legal cuando la dirigencia decide bajar la línea en favor de quien en múltiples ocasiones manifestó que no apoyó a Acción Nacional en la elección pasada.

Mendoza estuvo acompañada por Xavier Nava, quien le pidió sumarse en la búsqueda de un proyecto de beneficio para San Luis Potosí.

Asimismo, dijo que buscarán un verdadero proyecto de unidad y afirmó que tanto Marco Gama como Xavier Nava o ella podrían obtener el triunfo en una contienda con transparencia, equitativa y sin líneas.

Dijo que dejó de lado su ambición e interés personal de lado para poner por encima el beneficio de San Luis Potosí.

Minutos antes de la rueda de prensa, mediante el correo electrónico prensa1921aytoslp@gmail.com se envió un falso comunicado en el que se aseguraba que la conferencia sería suspendida.

"ESTIMAD@S REPORTEROS DE LA FUENTE: Derivado de que la Secretaría de Salud Federal, confirmó que San Luis Potosí se mantendrá en semáforo epidemiológico color naranja durante las próximas fechas, la rueda de prensa en conjunto de los Pre Candidatos Xavier Nava Palacios y Sonia Mendoza Díaz queda OFICIALMENTE CANCELADA", se leía en el mensaje apócrifo. (Con información de Alberto Martínez Sánchez)