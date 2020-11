Sonia Mendoza promete apoyar al ganador de interna panista

La precandidata panista a la gubernatura Sonia Mendoza Díaz afirmó ante militantes de Ciudad Valles que se sumará a apoyar el proyecto de quien resulte ganador en la contienda interna. "Los militantes no quieren divisiones, pues eso no ha llevado a la derrota en dos ocasiones pasadas", expresó.

En entrevista, se le preguntó si no se repetirá la historia de 2015, cuando fue candidata a gobernadora pero el partido la dejó sola, Mendoza Díaz precisó que la militancia de Acción Nacional nunca la deja sola, siempre la ha acompañado y por eso ha ganado todas las contiendas internas en las que ha participado, no así las dirigencias. "Puede ser que la dirigencia me quiera dejar sola, pero los militantes siempre me han dado su apoyo e impulso", acotó.

Dijo que en su recorrido por 17 municipios del Altiplano, Zona Media y Huasteca potosina, la militancia pide unidad para fortalecer al partido. "Por eso mi compromiso es que si no soy la favorecida por el voto de los militantes me sumaré al ganador".

Sonia Mendoza expresó que tiene que ser el objetivo de todos los precandidatos dejar de lado los intereses personales y buscar que el PAN sea el más fuerte de toda su historia,