Sostiene Gallardo charla con Sheinbaum por emergencia en la Huasteca

El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, sostuvo una reunión virtual con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para informarle sobre la situación actual en San Luis Potosí, derivada de las intensas lluvias de los últimos días.

"Le presenté un resumen detallado del estado de cada región, así como las acciones que estamos realizando para apoyar a las familias afectadas. Hasta el momento, 11 municipios son los más impactados por las lluvias, pero seguimos en vigilancia constante para atender a todos los demás", informó el mandatario.

En entrevista con medios locales, dijo que hasta el momento no hay personas fallecidas y anunció que realizará un recorrido de dos días por los municipios de la región afectados.

Refirió que, entre otros, acudirá a las municipalidades de San Vicente Tancuayalab, Tanquián de Escobedo y Tamuín.

Especificó que, en Tamazunchale ya están instalados los titulares de la Junta Estatal de Caminos (JEC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). "Van apoyarnos en algunos municipios junto con Protección Civil", explicó.

Desde la mañana del viernes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que ejecuta el plan DN-III-E en las región huasteca, derivado del impacto del fenómeno climatológico, a fin de salvaguardar y ayudar a la población civil.