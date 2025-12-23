Sostiene PAN que Morena extiende su "cártel electoral"

Que haya un fiscal especializado en materia de delitos electorales afiliado a Morena, no es más que una dinámica donde estamos supeditados a lo que diga el cártel de esa filiación política, aseguró el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Enrique Dahud.

El fiscal se llama Luis Fernando González Macías, quien también fue designado por un tribunal federal, como magistrado del Tribunal de Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, apenas en noviembre pasado.

Recordó que es una obligación de la autoridad competente, verificar que los funcionarios judiciales no tengan ninguna afiliación partidista, porque si ya están electos y en funciones "nada podremos hacer".

Recordó que el sistema de procuración de justicia y el sistema judicial empeoraron, hay una enorme cantidad de jueces incompetentes o que incluso renuncian porque no pueden hacer su trabajo o que en su caso y desde los acordeones, vienen de un sistema que está mal manejado.

Añadió que esta elección de ministros, magistrados y jueces por métodos políticos, lo único que harán es supeditarse a lo que diga el cártel de Morena, y a su vez representarán problema para toda la población que no está de acuerdo con esas designaciones.

Consideró que a todas luces, una afiliación partidista de un funcionario electoral es ilegal, porque se requiere de independencia, imparcialidad y distancia con los partidos políticos.