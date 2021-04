Ssa: otra vez al alza los nuevos contagios

Otra vez se dispara al alza el número de contagios de coronavirus Covid-19, y los laboratorios confirmaron 94 nuevos diagnósticos positivos en las 24 horas previas a las 7 de la mañana de este jueves, lapso en el que la pandemia dejó un saldo de nueve personas muertas en la entidad.

Un 80 por ciento de profesionales de la salud en el sector privado han recibido dosis de vacuna, por lo que están considerados en la Estrategia de Vacunación a nivel estatal.

En dos días se aplicaron 42 mil 092 dosis de vacunas en población de 60 y más años de la zona metropolitana, lo que significa que el proceso de vacunación está superando las expectativas, con una buena organización de todas las instancias involucradas, y no ha afectado en ningún momento las campañas de no vacunarse, indicó el secretario de Salud en el estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner.

"Aunque esto es una gran noticia, no deja de llamarnos la atención el informe semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde ya empiezan a ser preocupantes las cifras de hospitalización, sobre todo, en terapia intensiva, en algunos países como España o Francia".

Por ello, el funcionario hizo un llamado a mantener las medidas sanitarias en todo momento a pesar de haberse vacunado, ya que la vacuna reduce la posibilidad de muerte.

Efraín Luna Barrios, Coordinador de Epidemiología del IMSS, dio a conocer la estrategia de Brigadas Itinerantes para los adultos mayores que no pueden desplazarse y los de asilos, personas que no hayan recibido su vacuna en las fechas que les tocó. Este jueves tendrán vacuna quienes inician apellido con C, CH, H, M, Q y V.

Delia Urrutia Herrera, responsable de Epidemiología de la Jurisdicción 1, dio a conocer que se presentaron 94 nuevos casos para llegar a 61 mil 461 confirmados de 155 mil 501 personas estudiadas. Los decesos subieron a 5 mil 320 con un índice de letalidad que se ha mantenido en 8.66%.

Las nueve defunciones son 3 hombres y 6 mujeres; 4 de la capital, 2 de Soledad, uno en Matehuala, Mexquitic y Axtla de Terrazas. De los decesos, presentaban morbilidades de hipertensión arterial (5), Edad (8), Diabetes (8), obesidad (1).