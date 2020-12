SSP emite recomendaciones para cuidar el aguinaldo

Durante esta temporada navideña, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha emitido una serie de recomendaciones para prevenir hechos delictivos ante el pago y cobro de aguinaldos.

Derivado al flujo constante de efectivo que esta temporada representa, la SSPE en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, ha puesto en marcha diferentes operativos para la inhibición de hechos constitutivos de delito.

Por lo anterior, el titular de la dependencia Jaime Ernesto Pineda Arteaga, aconsejó a los empresarios realizar la entrega de aguinaldo de manera electrónica, si la entrega es de manera física, hacerlo en diferentes horarios y no llevar todo el capital en una sola exhibición.

Para la ciudadanía, Pineda Arteaga, señaló que durante esta época es necesario reforzar las medidas de autocuidado para evitar ser víctima de algún incidente delictivo, recomendado no comentar ni las fechas en las que se obtendrá el pago aguinaldo ni la cantidad a recibir; en cajeros automáticos no recibir ayuda de extraños, cerciorarse que no haya personas alrededor que puedan observar el nip de la tarjeta; no aceptar intercambios de desconocidos que soliciten el cambio de cheques por dinero; no cargar todo el efectivo en una solo bolsa, distribuirlo en diferentes compartimientos de la ropa.

Si detecta alguna actitud que pudiera derivar en un hecho constitutivo del delito, denúncielo a través a la Línea de Emergencias 9-1-1 y 089 Denuncia Anónima, que se encuentran disponibles las 24 horas los 365 días del año.