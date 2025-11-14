SSPC advierte riesgo en compras online
Policía Cibernética de la capital detecta cuatro páginas falsas y pide extremar precauciones
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, alertó sobre el incremento de riesgos asociados a las compras en línea, especialmente durante los periodos de promociones. Señaló que la Policía Cibernética municipal ha fortalecido acciones preventivas para identificar sitios fraudulentos y proteger a los consumidores.
Villa Gutiérrez informó que, en los primeros 14 días del mes, se han detectado cuatro páginas apócrifas, mismas que fueron dadas de baja gracias al reconocimiento internacional que la corporación mantiene con Meta, lo que permite denunciar estos sitios y facilitar su eliminación inmediata.
El funcionario pidió a la ciudadanía verificar precios y desconfiar de ofertas demasiado atractivas, como teléfonos de alta gama vendidos muy por debajo de su valor real. Advirtió que este tipo de señales suelen ser indicios de fraude y representan un riesgo para los consumidores.
Asimismo, recomendó utilizar tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos al realizar pagos en línea, lo que reduce la posibilidad de vulneración de datos. Recordó también que muchos fraudes se originan a través de correos o mensajes telefónicos que dirigen a enlaces falsos con supuestas promociones.
Finalmente, Villa Gutiérrez llamó a poner atención en los elementos de seguridad de los portales, como la presencia del protocolo HTTPS, y evitar ingresar a links enviados por desconocidos o ligados a ofertas "demasiado buenas para ser verdad".
