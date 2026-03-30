SSPC lanza advertencia a policías municipales no certificados

El riesgo de que los policías municipales del estado de San Luis Potosí no cuenten con Certificado Único Policial (CUP), es que, durante las inspecciones aleatorias, se les detenga y procese penalmente, advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Hasta el 2024, el 44.8 por ciento de los policías municipales potosinos no tenían Certificado Único Policial (CUP), según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025.

Juárez Hernández refirió que, en la última reunión con las y los 59 presidentes municipales se actualizó el porcentaje de oficiales locales con y sin CUP, cuya cifra es similar al reportado en el 2024.

Recordó que derivado de inspecciones de la Guardia Civil (GCE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en años anteriores se ha detenido a policías y mandos municipales por incumplir con las disposiciones de control.

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"El riesgo que yo veo, es que vayamos Sedena, nosotros (GCE) y les hagamos una supervisión, y si encontramos a alguien sin CUP portando un arma, pues puede tener problemas jurídicos y administrativos", subrayó.

El reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisó que 3 mil 154 elementos municipales de seguridad pública, 23.2 por ciento son mujeres y 76.8 por ciento son hombres.

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Es decir, mil 413 oficiales carecían hasta hace dos años de certificación para realizar funciones de seguridad pública.