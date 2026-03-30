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SSPC lanza advertencia a policías municipales no certificados

En inspecciones de la Guardia Civil Estatal y Sedena ya se han detenido a elementos por no cumplir con el CUP

Por Rubén Pacheco

Marzo 30, 2026 11:59 a.m.
A
Jesús Juárez Hernández / Foto: Pulso

Jesús Juárez Hernández / Foto: Pulso

El riesgo de que los policías municipales del estado de San Luis Potosí no cuenten con Certificado Único Policial (CUP), es que, durante las inspecciones aleatorias, se les detenga y procese penalmente, advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Hasta el 2024, el 44.8 por ciento de los policías municipales potosinos no tenían Certificado Único Policial (CUP), según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025.

Juárez Hernández refirió que, en la última reunión con las y los 59 presidentes municipales se actualizó el porcentaje de oficiales locales con y sin CUP, cuya cifra es similar al reportado en el 2024.

Recordó que derivado de inspecciones de la Guardia Civil (GCE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en años anteriores se ha detenido a policías y mandos municipales por incumplir con las disposiciones de control.

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"El riesgo que yo veo, es que vayamos Sedena, nosotros (GCE) y les hagamos una supervisión, y si encontramos a alguien sin CUP portando un arma, pues puede tener problemas jurídicos y administrativos", subrayó.

El reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisó que 3 mil 154 elementos municipales de seguridad pública, 23.2 por ciento son mujeres y 76.8 por ciento son hombres.

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Es decir, mil 413 oficiales carecían hasta hace dos años de certificación para realizar funciones de seguridad pública.

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