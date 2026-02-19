logo pulso
SSPC, sin aseguramientos recientes de fentanilo: Juárez

Se reporta que las drogas decomisadas siguen siendo las tradicionales

Por Samuel Moreno

Febrero 19, 2026 12:46 p.m.
A
Jesús Juárez Hernández/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Aunque el consumo de sustancias ilícitas mantiene en alerta a autoridades sanitarias, en San Luis Potosí no se han registrado aseguramientos recientes de fentanilo, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, quien subrayó que las drogas decomisadas continúan siendo las tradicionales.

El funcionario detalló que en operativos recientes predominan los aseguramientos de marihuana, 'cristal'cocaína y 'crack', sustancias que siguen marcando la dinámica del narcomenudeo en la entidad. "Fentanilo no hemos asegurado", puntualizó, al descartar por ahora la presencia detectada de ese opioide sintético en las calles potosinas.

No obstante, advirtió que los grupos criminales sí han utilizado compuestos químicos altamente agresivos para borrar huellas de homicidios, particularmente sustancias destinadas a degradar restos humanos, lo que evidencia métodos cada vez más violentos y sofisticados para ocultar delitos.

Ya se atiende en SLP adicción a fentanilo

Son pocos casos y los pacientes llegaron a la droga luego de otras adicciones

Juárez Hernández indicó que la corporación mantiene labores constantes de inteligencia para ubicar posibles laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Aunque hasta el momento no se ha localizado ninguno, reconoció que existen líneas de investigación abiertas que podrían conducir a puntos de producción.

Como ejemplo, mencionó el aseguramiento reciente de un kilogramo de marihuana y otro de metanfetamina en Lagunillas, donde los detenidos son originarios de Arroyo Seco, hecho que encendió alertas sobre una posible operación interregional en la zona limítrofe.

