STYPS: habrá multas a los malos patrones

Multas de hasta cinco millones de pesos forman parte de las sanciones a las que se harán acreedores aquellos propietarios de empresas que no atiendan las observaciones por irregularidades en el aspecto laboral, informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno estatal, Néstor Garza Álvarez.

Dijo que en las inspecciones que derivan en las observaciones, la STyPS aplica sanciones a aquellos que no cuentan con prestaciones de ley tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, los casos donde los trabajadores no conocen a su patrón, aquellos en los que no hay contrato por escrito, que haya esquemas de outsourcing que no se encuentren registrados de prestadores especializados de servicios, la participación a los trabajadores en el reparto de utilidades, y el reparto de los aguinaldos, el Infonavit y el Fonacot.

Agregó que se encuentran en procedimiento de sanción para un productor de naranja de la Zona Media que se negó a recibir una inspección, y ese simple acto, es suficiente para hacerse acreedor a una sanción de 441 mil pesos.

Explicó que la sanción puede ser adicional a la obligación de que la empresa demuestre que ha cumplido con todas las demás posibilidades de observaciones. Los términos del proceso sancionador fueron acordados en noviembre de este año.

Precisó que este caso también queda sujeto a la posibilidad de pagar la multa de 5 millones de pesos, en caso de que además de haberse negado a la inspección, incurra en cualesquiera de las faltas colaterales.