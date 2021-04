Sube el precio de las tortillas por alza al gas

Por el incremento, sobre todo del gas, pero también de los servicios como la luz, el agua y el maíz, fue que aumentó el costo de las tortillas afectando, por ejemplo, los pedidos de los taqueros, señalaron vendedores de la industria ubicados en el Centro Histórico.

"Los insumos que se requieren para la producción de la tortilla aumentaron 40 por ciento, tan solo con el gas LP que se disparó mucho y eso afectó para que la tortilla acrecentara su costo", dijo el dueño de un de los negocios visitados.

Agregó "con el puro gas tenemos, ya que en dos meses subió dos pesos (por litro), lo cual es mucho".

También mencionó que no prevén que pueda mejorar la situación, que no pararán los aumentos, lo cual les afecta, porque los pedidos de los taqueros ya no son los mismos.

"Tenemos un estándar de precios que no lo podemos bajar, por lo mismo de que debemos sacar gastos como empresa líder, por su parte, las personas que tienen su tortillería chica y que son dueños nada más usan harina, nosotros maíz en un 99.9 %, ellos tienen chance de vender un poco más barato, entonces, la clientela prefiere comprarles por la diferencia de un peso, a nosotros eso nos afecta, no podemos bajar el precio porque caducamos".