Sube un 25 % carne de puerco para cenas

La alta demanda de puerco por temporada navideña, subió el precio un aproximado de 25 por ciento, informó el comerciante de alimentos preparados, Fidelmar Mejía. Explicó que si bien en año nuevo, la alta demanda se enfoca en la carne asada y las carnes de aves, lo cierto es que se tarda en estabilizar el precio de la carne de cerdo.

Precisó que el precio del kilo subió de 46 a 59 pesos, porque las carnicerías permanecieron repletas de familias o empresas que solicitaron diversas partes del animal para la preparación de los alimentos propios de la Navidad.

Entre los productos más demandados, dijo, se encuentra la pierna, uno de los productos centrales de una mesa para cena navideña de costo medio.

Recordó que el puerco es preferido por los consumidores porque ofrece una muy alta diversidad de alternativas de preparación, desde diversos guisos como platillo principal hasta jamones, lomo mechado o en su caso pierna horneada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, dijo, la carne de puerco se queda más baja de ventas en temporada de año nuevo, y de todos modos, hay familias que encargan productos, sobre todo basados en el lomo como ingrediente principal.

Aseguró que en los próximos días bajará el precio del kilo de carne, porque disminuirá la demanda y de manera irremediable se normalizará la demanda.