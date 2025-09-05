Sufren por aguas negras en viviendas de Zona Urbana Ejidal, en Soledad

Habitantes de la colonia Reforma, segunda sección, también conocida como Zona Urbana Ejidal de Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron que desde hace dos meses enfrentan un grave problema de fugas y escurrimientos de aguas negras que no ha sido atendido de manera definitiva.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, personal de Interapas ha acudido en un par de ocasiones, pero las labores realizadas solo duran alrededor de media hora y no solucionan el problema de raíz. "Nomás vienen, revisan tantito y se van, dicen que no han encontrado el origen del problema", señaló Matilde, vecina afectada.

Los residentes señalaron que el derrame de aguas sucias afecta directamente a familias enteras, incluidas personas adultas mayores y niños. Además, el líquido contaminado ha comenzado a salir por baños y aljibes, lo que representa un riesgo para la salud.

Esta situación ha perjudicado de manera directa a la vivienda de la señora Enriqueta, ubicada en la calle Enrique Contreras 410, cuyo patio se ha inundado de aguas residuales, pese a los llamados y múltiples reportes, ni ella ni los vecinos han sido escuchados.

Los residentes están expuestos a enfermedades gastrointestinales, principalmente los menores de edad y adultos mayores que habitan en este sector, denunció la señora Enriqueta, quien tiene un hijo con discapacidad.

Ante la falta de respuesta, algunos vecinos han iniciado la recolección de firmas para presionar a las autoridades, sin descartar otras acciones para ser escuchados, como el cierre de alguna vialidad.