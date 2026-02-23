Suman 17 mil hectáreas afectadas por incendios; hay un detenido

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó que la totalidad de los incendios registrados durante la semana pasada fueron debidamente liquidados gracias a la capacidad y reacción inmediata de los cuerpos de seguridad, rescate, emergencias y voluntarios.

En lo que va de la presente temporada, se han atendido 30 incendios con aproximadamente 17 mil hectáreas de vegetación afectadas, comentó el titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores.

Aunado a ello, destacó que durante la semana pasada se atendieron 13 incendios principalmente en los municipios de Cerritos, Zaragoza, Guadalcázar, Mexquitic, Venado, Villa Hidalgo, entre otros. Se estima que se tuvo una afectación sobre una superficie de más de 1086 hectáreas, pero lo más importante fue el trabajo y la coordinación excepcional con SEDENA, Comisión Nacional Forestal, municipios y cientos de voluntarios que se sumaron a las labores.

Ordaz Flores, además, exhortó a la población a denunciar a aquellas personas que provocan incendios y en este sentido reportó la detención de una persona como presunta responsable en el municipio de Ahualulco, la cual ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, dijo que dentro de esta temporada atípica de incendios, solo se registraron daños en los entornos naturales.