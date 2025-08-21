logo pulso
Suman 24 los casos de presunto maltrato animal

Por Rolando Morales

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Suman 24 los casos de presunto maltrato animal

El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Victor Hugo Salgado Delgadillo, señaló que durante la presente administración se han registrado cerca de 24 casos de presunto maltrato animal, en los que la sindicatura ha abierto una carpeta de investigación de oficio. 

“Son cerca de 24 asuntos de maltrato animal, en muchos hemos coadyuvado con la Fiscalía General del Estado (FGE) y en otros tantos ya hemos impuesto sanciones administrativas que es lo que nos permite nuestro reglamento en aquellos casos donde está identificable el supuesto responsable”. 

Señaló que este proceso de identificación de los responsables se realiza por medio de los trámites que el Ayuntamiento realiza, tales como el Impuesto Predial o los trámites que se dan a través de la Dirección de Comercio. 

Sin embargo, afirmó que tan solo en tres de los casos registrados se han llevado ante la FGE para judicializarlos. 

Mencionó que el más reciente caso registrado fue en la colonia Los Limones, en el cual ya se registró la apertura de una carpeta de investigación administrativa de manera oficiosa a fin de deslindar responsabilidades sobre el hecho. 

Finalmente, señaló que el Ayuntamiento hasta el momento no tiene ninguna denuncia formal por maltrato animal dentro de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), “en lo que respecta a la Fenapo conocemos lo que públicamente se ha vertido; sin embargo, desde nuestra competencia no tenemos ninguna denuncia”. 

