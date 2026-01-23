Suman 350 empresas multadas por incumplir disposiciones laborales

Por incumplir diversas disposiciones con los trabajadores, en lo que va del sexenio se han multado alrededor de 350 empresas en la entidad potosina, informó Luis Cervantes Salgado, titular de la Dirección de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal describió que la causa principal corresponde a la falta de prestaciones de ley, sobre todo, no dar de alta a los empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

"No los tienen dados de alta. Les pagan, pero no tienen la seguridad social o los dan de alta con otro salario; más bajo del que perciben", complementó.

En entrevista, especificó que las sanciones económicas pueden ir de las 250 a las 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 29 mil 327.5 a 586 mil 550 pesos, de acuerdo con el número de trabajadores de la patronal.

