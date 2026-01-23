Suman 350 empresas multadas por incumplir disposiciones laborales
Enfrentan sanciones económicas por no dar de alta a empleados en IMSS
Por incumplir diversas disposiciones con los trabajadores, en lo que va del sexenio se han multado alrededor de 350 empresas en la entidad potosina, informó Luis Cervantes Salgado, titular de la Dirección de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.
El funcionario estatal describió que la causa principal corresponde a la falta de prestaciones de ley, sobre todo, no dar de alta a los empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
"No los tienen dados de alta. Les pagan, pero no tienen la seguridad social o los dan de alta con otro salario; más bajo del que perciben", complementó.
En entrevista, especificó que las sanciones económicas pueden ir de las 250 a las 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 29 mil 327.5 a 586 mil 550 pesos, de acuerdo con el número de trabajadores de la patronal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
No hay denuncias por incumplimiento de aumento salarial: STPS
La dependencia se prepara para la reducción gradual de horas laborales a partir de 2028
no te pierdas estas noticias
Suman 350 empresas multadas por incumplir disposiciones laborales
Rubén Pacheco
Enfrentan sanciones económicas por no dar de alta a empleados en IMSS
Fuga de aguas negras afecta a habitantes de la Julián Carrillo
Rolando Morales
De acuerdo con testimonios, lleva al menos un año activa
Denuncian hundimientos en obra de Colector Sanitario Saucito
Rolando Morales
Llaman a hacer una revisión integral del contrato de la empresa constructora