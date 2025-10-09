logo pulso
Suman 5 accidentes laborales en 2025; algunos con decesos

Por Rubén Pacheco

Octubre 09, 2025 03:05 p.m.
A
Suman 5 accidentes laborales en 2025; algunos con decesos

En lo que va del 2025, se registran cinco accidentes laborales en San Luis Potosí, informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

Describió que, entre los cinco casos encuentran decesos, por ejemplo, el de un trabajador del sector ganadero, un empleado que daba mantenimiento a planta termoeléctrica de CFE en Villa de Reyes y un trabajador de la construcción en una obra de la capital.

El funcionario estatal subrayó que hasta el momento no se han suscitado diferencias con las patronales, pues cumplieron con la indemnización y las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador.

"Los familiares han estado tranquilos, contentos y naturalmente que nosotros estamos a la expectativa. En el caso de los arreglos con los trabajadores, le corresponden al director del Trabajo", comentó. 

