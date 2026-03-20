Suman dos fallecidos por explosión en templo de Mexquitic

Derivado de explosión de pirotecnia en una iglesia en el municipio de Mexquitic de Carmona, se contabilizan dos personas fallecidas, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que, el lugar de los hechos falleció una persona y otra más al momento de arribar al hospital para recibir atención médica.

En tanto, complementó que se reportan dos personas más lesionadas, quienes se encuentran ingresadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto".

Añadió que otras más también presentaron heridas, pero que no requirieron mayor atención médica por no ser de gravedad.

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Precisó que las afectaciones de las víctimas mortales y con vida no corresponden a quemaduras, sino a traumatismo por el colapso de una barda perimetral.

"En la noche se recibió el reporte de una explosión en el municipio de Mexquitic de Carmona; se presentaron los Servicios Periciales y se encontró el cuerpo de una persona y también nos dieron aviso que había varios lesionados en el Hospital Central (Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto")", comentó.

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Urgen a regular pirotecnia

Luego de la explosión de pirotecnia en el municipio de Mexquitic de Carmona, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, urgió a que exista mayor corresponsabilidad entre los municipios, la iglesia y los organizadores.

"Esto nos da una enseñanza a la autoridad, sobre todo a la autoridad local-municipal, que sean muy acuciosos", declaró.

El funcionario estatal dijo que, si bien los fuegos pirotécnicos forman parte de las tradiciones en algunas regiones, dicho accidente evidencia la urgencia para que los municipios sean acuciosos en la regulación y autorización.

Sentenció que además de las indagatorias de la Protección Civil estatal y municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) también abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Reconoció que, en las autorizaciones para el manejo de la pólvora, el estado no siempre tiene conocimiento debido a la gran cantidad de eventos, por lo tanto, los ayuntamientos son los responsables de intervenir al respecto.

Afirmó que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) se ha enfocado en las tareas de regulación y vigilancia, prueba de ello son los aseguramientos de artefactos pirotécnicos realizados en el último año.