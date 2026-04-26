Se ahoga joven al pescar en presa de Mexquitic

Lo que se esperaba un buen día de paseo y de pesca en la presa de Mexquitic de Carmona, terminó en una verdadera tragedia luego de que un joven originario de la capital potosina, se metió en una zona prohibida y se ahogó al atorarse con unos alambres; sus familiares intentaron llevarlo a un hospital pero en el trayecto fue revisado por paramédicos, los cuales determinaron que ya había fallecido.

El hecho tuvo lugar cerca de las cinco de la tarde de este sábado, desde temprana hora el hoy fallecido, de nombre Marco Antonio de 27 años de edad, había llegado a la presa para pasear y ponerse a pescar.

No obstante, en determinado momento los familiares lo vieron sumergirse en el agua y al darse cuenta que no salía procedieron a lanzarse para rescatarlo, por desgracia todo se complicó y tardaron minutos en hacerlo.

Con la esperanza de salvarle la vida los parientes subieron al hombre a una camioneta Chevrolet pick up de color rojo, con el fin de llevarlo a un hospital.

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Se pidió auxilio y tanto paramédicos como policías de Mexquitic interceptaron la camioneta en el Libramiento en donde se revisó al infortunado pero se percataron que nada se podía hacer, por lo que en el sitio se esperó al resto de las autoridades.

Posteriormente el cuerpo fue enviado en vehículo oficial al Servicio Médico Legista, en donde sería entregado a los familiares una vez que lo reclamaran y el asunto quedaría en el mero accidente lamentable ya que no habría delito que perseguir.

Se informó que durante las actividades de pesca, el joven entró en un área prohibida a los visitantes y ahí se atoró con unos alambres, por lo que no pudo salir y falleció por ahogamiento.

El infortunado joven fue identificado con el nombre de Marco Antonio Moreno Reyna, de 27 años de edad, el cual tuvo su domicilio en la calle Independencia de la colonia Ricardo Flores Magón, en la capital potosina.

Por parte de Protección Civil Municipal de Mexquitic, se reiteran las indicaciones a la población de no ingresar a la presa sin chaleco salvavidas ni estado etílico o después de ingerir alimentos.

También se pide no ingresar más allá del área delimitada en el vaso de la presa, ya que fuera de la misma existen fosas, rocas inestables y superficies resbalosas que pueden causar accidentes a los visitantes.