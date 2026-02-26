logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

Conducirá 90 litros por segundo a la zona metropolitana.

Por Redacción

Febrero 26, 2026 05:30 p.m.
Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

El Gobierno del Estado informó que avanza el proceso para la construcción de un acueducto que conectará la presa El Peaje con la planta potabilizadora que abastece a la zona metropolitana de San Luis Potosí.

De acuerdo con la administración encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, se realizó una visita de obra con empresas interesadas en participar en la licitación del proyecto, como parte de las gestiones efectuadas ante el Gobierno federal.

En el recorrido participaron el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, y personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el marco del procedimiento técnico-administrativo para la asignación del contrato.

Detalles técnicos y objetivos de la obra

El proyecto contempla la construcción de 6.8 kilómetros de línea de conducción con tubería de acero inoxidable de 12 pulgadas de diámetro. Según los datos oficiales, el acueducto permitirá transportar un caudal aproximado de 90 litros por segundo desde la presa El Peaje hasta la planta potabilizadora.

Con esa capacidad, la infraestructura busca reforzar el suministro de agua potable en la zona metropolitana, donde la demanda se ha incrementado en los últimos años. La obra forma parte de la estrategia estatal para ampliar la capacidad del sistema hidráulico y diversificar las fuentes de abastecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto total de inversión ni la fecha estimada de inicio y conclusión de los trabajos.

Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas

Trasvasará el agua de la presa El Peaje a la planta de Los Filtros

Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje
Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

SLP

Redacción

Conducirá 90 litros por segundo a la zona metropolitana.

