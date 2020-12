Suponen panistas "rasura" de padrón

Hay militantes de Acción Nacional que no aparecen en el padrón y nadie ofrece una explicación, porque no fue abierto un proceso interno ni se les notificó que así sucediera, aseguró Fernando Vivanco Gómez.

Fernando Vivanco explicó que en noviembre pasado se metió a consultar el internet y se encontró con la sorpresa de que ya no se hallaba en el padrón sin ninguna explicación. Él también ex asesor del diputado federal Jorge Alfredo Pérez Covarrubias, cargo que ostentó en el año 2015, informó que en el también ex legislador fue excluido de la lista. Por igual entre los excluidos también se encuentra la abogada Cecilia Dewey, el ex diputado local y ex funcionario municipal Miguel Maza Hernández, el exdiputado local Raúl Paulín Rojas, y sin embargo hay muchas más personas que hablan de otros destacados panistas que no aparecen en el padrón. "A los Paulín siempre les aplican esa, y una militante de nombre Leticia Gómez que está trabajando para conseguir votos para la candidatura a gobernador de Xavier Nava Palacios.