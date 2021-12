Sustitución de Alfredo Lujambio se concretaría miércoles o jueves a más tardar

El Cabildo de la capital está a la espera de que el Congreso del Estado le notifique formalmente la inhabilitación por juicio político del noveno regidor Alfredo Lujambio Cataño, para entonces convocar a reunión y realizar el proceso de sustitución del edil de membrete morenista.

Enrique Galindo Ceballos, alcalde, adelantó que si la notificación llega este lunes, se podrá convocar a las y los integrantes del Cabildo a sesionar el miércoles 22 o jueves 23 de diciembre a más tardar para formalizar el cambio y dar entrada al regidor suplente Alejandro Casillas Torres.

Aunque se trata de "un procedimiento muy sencillo", aclaró que para convocar al cuerpo edilicio se deben cumplir ciertos plazos de días y horas a fin de que la reunión tenga validez legal.

De la inhabilitación del regidor y en especial del ex alcalde Xavier Nava Palacios, el presidente municipal capitalino reiteró su comentario de que se trata de una señal de que "los gobernantes debemos ser respetuosos de la norma y gobernar con la norma; no hay otra manera", pero esta vez agregó que si normalmente los juicios políticos no llevan a ningún lado, esta vez sí se llegó a una sanción.

Enrique Galindo, desde ayer domingo, hizo un llamado a la institucionalidad del Cabildo ante la inhabilitación de Lujambio Cataño y subrayó que se debe seguir construyendo el diálogo propositivo entre todas las fuerzas políticas representadas en el órgano colegiado.