Tanlajás tendrá una presa, compromiso de Pedroza G.

El candidato a la gubernatura por la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, se comprometió con habitantes del Ejido La Cebadilla del municipio de Tanlajás, a construir una presa para beneficio de la comunidad, porque se trata de una necesidad y no puede esperar meses en resolverse.

"Me comprometo a resolver el problema de la presa y comparto con ustedes su coraje, su indignación, su desesperación, porque de esa agua beben las familias de La Cebadilla. No me voy a esperar a ser gobernador, ya veré en qué palo me trepo, pero vamos a resolver ese problema de la presa", afirmó el candidato de la coalición PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, en respuesta a la petición realizada por Ignacio Fernández García, comisariado ejidal de La Cebadilla.

En Tanlajás, Domingo Rodríguez Martell, exdiputado local y federal, expresidente del PRD Estatal y exalcalde de Tanlajás, se sumó a su campaña política, porque cree en el compromiso moral del candidato de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" de no gobernar para los ricos, sino gobernar para lograr un desarrollo equilibrado y equitativo en el Estado y apoyar a las comunidades de este municipio de la Huasteca Sur.