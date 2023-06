Temblores que se presentan en SLP son diferentes a los de las zonas sísmicas, dice investigador del IPICYT

Los terremotos que se presentan en el estado de San Luis Potosí tienen una causa e intensidad diferente a los producidos en las zonas sísmicas, señaló el doctor Héctor López Loera, investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT).



López Loera, investigador de la División de Geociencias Aplicadas del IPICYT, explicó que los temblores que se presentan en el estado de San Luis Potosí obedecen a movimientos de la tierra diferentes a los que ocurren en las zonas sísmicas del país y no llegarán a ser de tal magnitud como en esos lugares.

Añadió que a nivel instrumental tiembla todos los días, ya que la Tierra es un ser vivo y está en movimiento continuo.

El especialista precisó que hay al menos cuatro tipos de temblores. "Unos que se llaman tectónicos, que están asociados principalmente a la zona de subducción de las placas tectónicas, y estos en México se dan cercanos a la Trinchera Mesoamericana, que es casi toda la playa, toda la costa del Pacífico. Se dan ahí porque la Placa de Cocos se induce, quedando por debajo de la Placa Americana originando un movimiento constante".

Hay otro tipo de sismos asociados con vulcanismo. Cuando una cámara magmática se empieza a activar, el magma se funde más y empieza a subir. Entonces, en su ascenso por el conducto volcánico, se va moviendo, va produciendo pequeños temblores. En ese momento alrededor del volcán también tiembla.

Llegando al caso de San Luis Potosí puntualiza: "Hay otros temblores muy comunes que se llaman temblores relacionados con zonas de debilidad o zonas de falla, que es lo que sucede aquí en el estado, y en algunos otros estados. Son fallas que han existido por muchos años, unas por algunos cientos de años, y simplemente la energía acumulada en un momento dado es mayor que la que pueden recibir, entonces se rompe el equilibrio y en ese desequilibrio se produce un temblor. La mayoría de estos temblores son imperceptibles para uno, sin embargo al estar cerca del epicentro, se puede llegar a sentir.

Normalmente, de acuerdo a la escala de Richter, la cual mide la magnitud de los temblores, la mayor parte de los sismos se sienten por los humanos cuando es arriba de un nivel 5.

"No es que en San Luis se esté convirtiendo en zona sísmica. Una zona sísmica es una zona activa, una zona viva, como la placa, las zonas de subducción, los volcanes. Aquí no, simplemente es como si estuvieras doblando un palo, una tablita, la puedes doblar, la puedes doblar y en un momento dado ya no aguanta, se quiebra, se rompe", aclaró.

Además sostiene que la gente no debería sentir temor. "Una casa se cae cuando es un temblor de nivel 7, y cuando está cerca del epicentro".

Sin embargo, López Loera advirtió la necesidad de tomar en cuenta dónde se ubican las fallas que existen en el territorio para que no se construyan casas, ni edificios en esos lugares. "Eso es importantísimo porque tenemos aquí en San Luis Potosí casas que desafortunadamente, nadie les advirtió, y están construidas sobre una zona de debilidad y el único tipo de construcciones que debería haber ahí son parques o jardines".

Otro suceso que pasa aquí en San Luis Potosí que contribuye para movimientos de la tierra, añade el investigador del IPICYT, es el exceso de abatimiento del nivel freático (mantos acuíferos subterráneos), ya que esto produce que existan huecos en la roca sedimentaria y en un momento dado eso se compacta o colapsa. El exceso de extracción de agua puede producir que se generen temblores, porque los huecos están llenos de agua, entonces si la extraes, desaparece el sostén que tenían de líquido, en un momento dado esos huecos se van a asentar, y se produce arriba un deslizamiento, un desnivel. Es lo que se conoce como subsidencia del terreno.