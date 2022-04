Temen que inseguridad en Tamazunchale afecte en Semana Santa

Luego de que en redes sociales se difundió un video de civiles armados en el municipio de Tamazunchale, el presidente de la delegación Ciudad Valles de la Canaco Servytur, Luis Pirata Niño de Rivera, confirmó que esto ha desencadenado el temor entre los habitantes y comerciantes al grado de que este día los establecimientos decidieron no abrir.

"Si impactó mucho a los habitantes de Tamazunchale, es algo muy focalizado ahí en el centro del municipio, ya había ocurrido algo parecido en Tamasopo y hubo una respuesta inmediata por parte de las autoridades", mencionó.

---Lanzan operativo en Tamazunchale, San Luis, para ubicar a civiles armados

En la cabecera municipal de Tamazunchale se instalará un punto de revisión de forma permanente, informaron las autoridades.

Ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, el líder empresarial de la región Huasteca dijo que existe preocupación de que este tipo de hechos repercutan en la imagen del Estado, y particularmente de la zona afectando la llegada de turistas, pues aunque se trata de un municipio en particular donde se detectó a civiles fuertemente armados, se generaliza a toda esta parte de la entidad.

"Lo que sí pedimos que se cuide mucho es la percepción del turismo, debemos de cuidar mucho esto porque aunque se dice Tamazunchale es la misma Huasteca, la percepción es en toda la Huasteca", comentó.

Niño de Rivera, descartó que el cierre de comercios se repliegue a otros municipios de la zona, así como a Ciudad Valles, pues aseguró que existe presencia policiaca en toda la zona, por lo que confío en que este tipo de avistamientos no se conviertan en algo habitual en el interior del estado.