Temen una suspensión de Red Vigue

Vecinos de Villa de Pozos manifestaron su preocupación por la posible suspensión del servicio de recolección de basura, afectando principalmente a residentes de la colonia Prados del Oriente.

Según testimonios, trabajadores de la empresa Red Vigue se despidieron recientemente e informaron a los residentes que dejarían de brindar el servicio sin ofrecer mayores detalles sobre las razones.

Sonia Vargas, habitante de la colonia, explicó que los trabajadores de Red Vigue no proporcionaron un motivo claro sobre la suspensión. Sin embargo, advirtieron a los vecinos que no sacaran la basura durante el fin de semana, ya que no pasarían a recogerla.

“Platiqué con vecinos de otras colonias, y también comentaron lo mismo. Suponemos que ya terminó el mes de prórroga que habían dado; quizás es por cuestiones de pago y por eso dejan de hacerlo”, señaló Sonia Vargas.

Ante esta situación, algunos vecinos intentaron buscar soluciones al dirigirse a la cabecera municipal para reportar el problema. Sin embargo, según indican, fueron “bateados”, pues ni siquiera las autoridades los recibieron.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Teresa Rivera Acevedo, declaró que el servicio de recolección de basura no ha sido suspendido por parte de Red Vigue. Rivera Acevedo afirmó que el municipio está tomando medidas para resolver la situación, evaluando la posibilidad de renegociar con esta empresa o, en su caso, buscar a un nuevo proveedor para garantizar la continuidad de los servicios.