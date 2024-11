EL SAUCITO, DONDE LOS BARRIOS SE UNEN

Hay un sitio en la capital potosina donde todos los barrios se unen, un espacio en el que, sin importar sus diferencias históricas, culturales o sociales, los habitantes de los siete barrios tradicionales terminan reunidos en forma definitiva.

Ese lugar es el recién declarado como octavo barrio de la ciudad: El Saucito, y más concretamente su camposanto, en el cual sus residentes ya dejaron atrás la importancia de su origen y les resulta irrelevante si nacieron y vivieron en Tlaxcala, Santiago, San Juan de Guadalupe, San Sebastián, Tequisquiapan, El Montecillo o San Miguelito.

Esa es la idea plasmada al inicio del muro que sirve de fachada al panteón municipal y que, con poco más de 700 metros de longitud y un área que alcanza los 2 mil 450 metros cuadrados, forma la que podría ser una de las más extensas galerías de arte urbano al aire libre del país.

“Aquí... Donde los barrios se unen” es la frase que inicia la larga serie de 28 murales que un nutrido grupo de artistas urbanos creó en octubre de 2022 como resultado del programa Expresión Capital Saucito, del Ayuntamiento potosino.

Siete cráneos o calaveras multicolores, una por cada barrio tradicional, dan la bienvenida a los visitantes del camposanto e invitan a recorrer el extenso muro para conocer las obras.

UN DESFILE DE HUÉSPEDES ILUSTRES

La mayoría de los murales hace referencia a personajes que, junto con sus historias de vida, duermen el sueño eterno en El Saucito, panteón que abrió sus puertas el 12 de octubre de 1889 para sustituir a los numerosos cementerios que operaban, en condiciones insalubres, en cada barrio de la capital.

Después de dos murales titulados “Flores para tus muertos” y “Alma de grafitero”, que enmarcan una de las entradas secundarias al cementerio, la galería comienza:

María Marcos Cedillo Salas, primera piloto aviadora en México y su biplano “Ángel del Infierno” aparecen a poco de iniciar el recorrido, le siguen las Hermanas del Sagrado Corazón, de gran arraigo religioso y educativo en la capital potosina, y luego el mural dedicado a Ernesto Báez Lozano, erudito de memoria prodigiosa que lo mismo incursionó en el derecho, el servicio público, la enseñanza de las matemáticas, la historia y el análisis de la música.

La galería continúa con el mural dedicado al pintor y escritor potosino José de Jesús Jayme Jayme, cuyo talento lo llevó a exponer su obra en la capital del país, pero que murió prematuramente a los 31 años, sigue la pintura en memoria de Lila López, bailarina, maestra y promotora cultural que heredó a la ciudad el Festival Internacional de Danza Contemporánea que ahora lleva su nombre.

Otro mural rescata la historia de amor del general Silverio Ramírez y su esposa Manuela Adame con la frase “El verdadero amor no tiene un final feliz, porque no hay final para el amor verdadero”. Se dice que el militar de la época de la Guerra de Reforma, quien luchó en el bando conservador, ayuda a quienes visitan su tumba a hallar el amor verdadero a cambio de un ramo de flores que deberá ser colocado en el sepulcro de su amada, contiguo al suyo.

La señora Micaela Bustamante (Doña Mica), quien desde 1954 organizó las tradicionales y muy populares posadas navideñas del barrio de Tlaxcala, también es parte de los murales de El Saucito, al igual que María Pons Nicoux, la creadora del famoso Mole Doña María, quien lo preparaba de manera artesanal para los comensales del Hotel “Progreso”, ahora remodelado, y que desde 1955 se produjo industrialmente en un inmueble de la Avenida de la Paz, en el mismo barrio tlaxcalteca, que ahora funciona como centro cultural y educativo bajo los auspicios de la Fundación Herdez.

Otro personaje que forma parte de la extensa galería es el Señor de las Palomas, Don José Moreno Díaz, minero de origen aguascalentense, quien durante años alimentó a las aves en nuestra Plaza de Armas, hasta su muerte sucedida en 1987, a los 89 años de edad.

La galería sigue con dos murales magistralmente creados en el 2021 por los artistas urbanos Jober, Rack y Stil, que adornan la entrada principal al cementerio, uno de ellos evoca la figura de Juan de Dios Azios Ramírez, más conocido como Juan del Jarro, indigente, pero también personaje de leyenda de la primera mitad del siglo XIX a quien se le atribuían dotes de clarividente.

POTOSINOS QUE FUERON LUMINARIAS NACIONALES

La siguiente sección de murales nos presenta a Francisco Izquierdo Cogollos (1873 – 1941), fundador de “La Española”, considerada la librería comercial más antigua de México.

Viene luego la remembranza de Don Carlos Diez Gutiérrez, el general porfiriano que introdujo el ferrocarril a San Luis Potosí, al igual que la electricidad, y que construyó el Teatro de la Paz, la penitenciaría (hoy Centro de las Artes), la presa de San José y además, el propio cementerio de El Saucito en cuyo mausoleo tiene un lugar preponderante.

Otro mural celebra la vida de Federico Monjarás Romo, escritor, periodista y bohemio entre los años 1930 y 1970, quien escribió muy amenos y bien documentados libros sobre personajes, sucesos y lugares del viejo San Luis.

Enseguida, el poeta Manuel José Othón sentencia: “Qué profunda sepultura es el olvido”, a manera de ruego para que su obra sea recordada siempre. Cabe aclarar que si bien sus restos fueron inhumados en el panteón de El Saucito a principios del siglo XX, en 1964 se les trasladó a la Rotonda de las Personas Ilustres, de la Ciudad de México.

El doctor Ignacio Morones Prieto, cuyo nombre lleva el actual Hospital Central, también tiene su mural. El galeno, aunque nacido en Nuevo León, se formó como médico en San Luis Potosí e impulsó campañas de vacunación clave; fue catedrático y rector de la Universidad Autónoma (UASLP), además, fue gobernador de su estado natal, secretario de Salud a nivel federal, precandidato a la Presidencia y embajador en Francia.

El siguiente mural está dedicado al Palacio Ipiña, aunque no hay referencias de si en el cementerio yacen los restos de su dueño original: Don José Encarnación Ipiña, o los del arquitecto que diseñó el inmueble: Octaviano Cabrera Hernández.

Ya casi al final de la galería, se nos presenta a José de la Luz Cerda Niño como “primer presidente constitucional”, aunque de este personaje no se pudieron hallar mayores datos.

La extensa colección de murales cierra con un homenaje al jurista liberal José Francisco Ponciano Arriaga Leija, presidente del Congreso Constituyente de 1857; precursor de la defensoría de oficio y la defensoría social; de la defensa de los derechos humanos; de la creación del ejido y de la igualdad de derechos para las mujeres, además de gobernador interino de Aguascalientes y del Distrito Federal. Sus restos, al igual que los de Manuel José Othón, fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres de la capital del país.

¿LA GALERÍA MORTUORIA MÁS LARGA DE MÉXICO?

A manera de comparación, la galería al aire libre del panteón de El Saucito, con sus poco más de 700 metros de largo, supera ampliamente a otras similares ubicadas en diferentes ciudades el país. Por ejemplo:

Murales del Panteón de Dolores, en Ocozocoautla, Chiapas. Pintados en octubre de 2022: 148 metros lineales.

Pinturas del Panteón de la Cruz de Ciudad Victoria, Tamaulipas, creados en noviembre de 2019 con 152 metros de largo.

Galería del Panteón Francés, en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Elaborados en noviembre de 2013: 180 metros lineales.

Mural del filme “Coco” del Panteón Municipal del Norte, León, Guanajuato, con 340 metros de largo. Pintado en octubre de 2018.

Murales del Panteón de Mezquitán, en Guadalajara, Jalisco, con 371 metros de largo, aunque sumamente deteriorados. Año 2000.

UN ATRACTIVO TURÍSTICO PARA EL OCTAVO BARRIO

A pesar de reflejar la unión de los barrios en la eternidad de la muerte, los murales en sí mismos no son para siempre. Con el paso del tiempo se han ido deteriorando y en algunos casos sufren el vandalismo de quienes no sienten respeto ni por los muertos, ni por el arte urbano bien realizado. De cualquier forma, no hay planes inmediatos por parte del Ayuntamiento capitalino para eliminar tan extensa galería, sino que más bien se pretende conservarla, incluso, como un atractivo turístico de El Saucito como nuevo barrio tradicional de la capital potosina.