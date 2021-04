Tenemos una obligación moral con los más pobres, reconoce Octavio Pedroza en la Huasteca

"Tenemos una obligación moral con los más pobres, es momento de dejarnos de egoísmos y jalar todos para el mismo lado, a favor de un San Luis y una Huasteca potosina más equilibrada y más justa", afirmó en la delegación Huichihuayán del municipio de Huehuetlán, Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí, en un encuentro con líderes de los sectores productivos de la Huasteca Potosina.

El candidato del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular dijo emocionado a líderes agricultores, ganaderos, citricultores, cañeros y de otros sectores productivos de la Huasteca Potosina "tenemos una deuda pendiente con las comunidades indígenas. Yo aquí veo a mucha gente de éxito, háganse mas ricos, yo los voy a apoyar, pero tenemos una obligación moral de salpicarle a la gente que no tiene las mismas oportunidades que ustedes".

Aseguró que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es una cúpula de trasnochados que cree que el camino del desarrollo es hacernos a todos iguales, "jalando a quien está arriba, en lugar de empujar al que está abajo. No podemos quedarnos con esta visión de inicios del siglo XX. No es señalando al que produce, al que genera riqueza".

Por eso insistió que su gobierno no castigará al que produce, pero sí solicitó a los líderes de los sectores productivos jalar todos la cuerda para el mismo lado, porque "o nos involucramos todos o nos lleva la fregada, nos merecemos un San Luis más equilibrado y más justo".

Incluso, citó un ejemplo en materia de salud al afirmar que está bien que algunos huastecos puedan ir a vacunarse a San Antonio, pero no se puede cerrar los ojos ante los huastecos que no tienen ni paracetamol en las casas de salud.

"Y ante esto podemos mimetizarnos, hacer como que me tapo los ojos, pero eso no soluciona nada. No, es momento de decir: Nuestra Huasteca, nuestra gente, nuestra pobreza y con la Coalición Sí por San Luis lo vamos a lograr".

Los representantes de los diferentes sectores productivos de la Huasteca potosina le manifestaron su respaldo total para el 6 de junio que se convierta en el próximo gobernador del Estado y le hicieron saber sus principales necesidades como: mejora de caminos, tecnificación del campo, seguridad, salud y resarcir el abandono que se ha dado de los cafetaleros.

Federico Safi Acosta, representante de cañeros, le dijo que no quieren un gobierno estatal que se quede cómodamente en la capital y que nunca voltee a la Zona Huasteca, cuando los sectores productivos se esfuerzan por generar miles de empleos y apoyar a la región, "no se nos hace justo".

También Crispín Pérez, representante de los cafeticultores mencionó que este sector es uno de los más olvidados, porque se les retiraron todos sus apoyos.

Finalmente, Alejandro Arechar, líder de organizaciones sociales, le dijo que "México está sufriendo la pandemia del "Morenavirus", un gobierno que se jactaba que primero los pobres, pero se quedó en puro ruido, pero nosotros tenemos la vacuna para eso, nuestro voto el día 6 de junio por la Coalición Sí por San Luis Potosí".

Acompañaron al candidato su esposa Gabriela Nales de Pedroza; José Antonio Olivares Morales, candidato a alcalde de Huehuetlán; Yolanda Josefina Cepeda, candidata a diputada local por el distrito XIV; Marcelino Rivera, candidato a diputado federal por el VII distrito; Xitlálic Sánchez, candidata a diputada federal por el distrito IV; Alejandro Leal Tovías, coordinador de enlace político de la campaña; el diputado local Rolando Hervert; la diputada local María del Rosario Sánchez Olivares; Juan Francisco Aguilar, presidente estatal del PAN; Cristina Ismene Gaytán, delegada nacional en funciones de presidenta del PRD Estatal; Xavier Azuara, diputado federal y Héctor Covarrubias, delegado nacional de la CNC.