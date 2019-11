Tianguistas, en contra de mercado de los domingos en la Fenapo

Al respecto, Juan José Rivera Jasso, líder del tianguis de la ruta 8 pidió al alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, hacer un compromiso y que proceda a invalidar el contrato que se dio por un año, con opción a cinco años al tianguis que se instalará los domingos en el estacionamiento de la Fenapo.

"Si el señor alcalde quiere poner un tianguis, que lo ponga en su casa, y no hay ningún problema. Que lo hagan particular, que lo pongan en las Lomas, que lo pongan en sus colonias, nosotros no nos vamos a meter ahí, pero que con las colonias populares no se metan, esas nosotros las vamos a defender a sangre y fuego", señaló.

Explicó que por ruta son alrededor se 500 comerciantes, lo que representa una afectación económica importante para un importante número de familias potosinas.

Entre 20 y 30 comerciantes de diferentes rutas de tianguis, se manifestaron en la Unidad Administrativa Municipal (UAM) para solicitar a la autoridad retirar el tianguis que desde hace unas semanas se instaló en el estacionamiento de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), lo cual afecta las ventas de 32 rutas de tianguis, específicamente de la ruta 9.