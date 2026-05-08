Tiene traductores el Poder Judicial

Para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, existen traductores en lenguas indígenas en las diversas materias judiciales,informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Dijo que que el Poder Judicial debe cumplir con la obligatoriedad de tener personal que traduzca, en aras se garantizar el debido proceso de las partes inmiscuidas en los asuntos a dirimir.

La magistrada presidenta refirió que las traducciones principalmente se centran en el tének o huasteco, así como el náhuatl. "Ahorita estamos viendo ahí el sistema penal acusatorio para que las partes se sientan respaldadas, pero también estamos implementando para la parte de los asuntos civiles y familiares, que cada vez son más", exteriorizó.

Complementó que se trabaja en la digitalización de todos los procesos, cuya actualización es compleja porque algunos juzgados se ubican en municipios donde no existe accesibilidad óptima a internet o energía eléctrica.

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"Es un tema importante. Recordemos que tenemos muchísimos pueblos originarios en San Luis Potosí, sobre todo, hacia la Huasteca", concluyó.