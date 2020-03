Tiran guantes y cubrebocas en vía pública

Residentes del Centro Histórico piden conciencia a ciudadanos que se vean obligados a utilizar cubrebocas, guantes de látex y cualquier otro dispositivo de barrera sanitaria, para que eviten desechar estos elementos en la vía pública.

Teresa Rodríguez, vecina de la zona centro, lamentó que en las calles aparezcan cubrebocas usados en las banquetas, arroyo vial y jardineras, pues señaló que esto además de crear un daño a las coladeras y provocar el taponamiento de las mismas, representan un riesgo sanitario para la ciudadanía y foco de contagio.

"No sabemos si este cubrebocas lo traía una persona enferma de COVID-19 u otro padecimiento, esto podría poner en riesgo nuestra salud; ellos se deshacen de virus y bacterias pero a nosotros nos dejan en las calles toda la suciedad", señaló.

Rosario Terán pidió a las autoridades tomar acciones enérgicas en contra de las personas que tiren este tipo de desechos de uso sanitario a la vía pública.

"No son sólo cubrebocas, son también guantes de látex me ha tocado ver ese tipo de cosas tiradas por todas las calles, eso no es justo, ojalá los castiguen", señaló.