Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos

Sancionan fugas y descuidos en casas

Por Redacción

Marzo 20, 2026 04:47 p.m.
Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos

Dejar una fuga sin reparar o permitir que un tinaco se desborde ya puede salir caro: hasta 6 mil 500 pesos de multa en San Luis Potosí.

El organismo INTERAPAS comenzó a sancionar viviendas por desperdicio de agua. En los primeros casos detectados, se aplicaron multas a domicilios donde el derroche era constante por descuidos básicos.

Las faltas más comunes son llaves abiertas sin justificación, fugas no reparadas y derrames continuos por falta de mantenimiento en instalaciones domésticas.

Las sanciones alcanzan hasta 60 UMAs y forman parte de operativos de supervisión que, según el organismo, se mantendrán activos.

INTERAPAS también pidió a la ciudadanía reportar casos de desperdicio para su atención.

Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos
Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos

Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos

SLP

Redacción

Sancionan fugas y descuidos en casas

Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP
Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

SLP

Redacción

Gobierno anuncia ajustes, pero sin detallar cambios concretos

Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones
Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

SLP

Rubén Pacheco

"Puede haber hasta inhabilitaciones, porque es una ley", adelantó el gobernador

Morena no me apoyó, dice alcalde de Vanegas
Morena no me apoyó, dice alcalde de Vanegas

"Morena no me apoyó", dice alcalde de Vanegas

SLP

Ana Paula Vázquez

Gerónimo García Ruiz justificó su reciente incorporación al PVEM