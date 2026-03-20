Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos
Sancionan fugas y descuidos en casas
Dejar una fuga sin reparar o permitir que un tinaco se desborde ya puede salir caro: hasta 6 mil 500 pesos de multa en San Luis Potosí.
El organismo INTERAPAS comenzó a sancionar viviendas por desperdicio de agua. En los primeros casos detectados, se aplicaron multas a domicilios donde el derroche era constante por descuidos básicos.
Las faltas más comunes son llaves abiertas sin justificación, fugas no reparadas y derrames continuos por falta de mantenimiento en instalaciones domésticas.
Las sanciones alcanzan hasta 60 UMAs y forman parte de operativos de supervisión que, según el organismo, se mantendrán activos.
INTERAPAS también pidió a la ciudadanía reportar casos de desperdicio para su atención.
Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos
Redacción
Sancionan fugas y descuidos en casas
Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP
Redacción
Gobierno anuncia ajustes, pero sin detallar cambios concretos
Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones
Rubén Pacheco
"Puede haber hasta inhabilitaciones, porque es una ley", adelantó el gobernador