Titular de Interapas se queja de chantaje

Luego de que ex trabajadores despedidos por irregularidades en el organismo operador Interapas, representados por un ex director jurídico de apellido Gallardo, se quejaron de que se les da largas en el asunto de sus procesos, el actual director del organismo operador, Ricardo Fermín Purata Espinoza, aseguró que no tolerará chantajes ni presiones, y pidió a los inconformes atender las 1 mil 686 observaciones relacionadas al trámite de entrega-recepción.

Dijo que con respecto a la presentación de inconformidades sobre el seguimiento de denuncias laborales por parte de un ex funcionario de Interapas, el director del organismo operador, afirmó que bajo ninguna circunstancia mediática, Interapas cederá ante presiones y chantajes que buscan politizar el trabajo de la administración actual.

"A quienes actualmente presentan inconformidades por sus demandas, deberían preocuparse por las 1 mil 686 observaciones que tienen por su desempeño en la pasada gestión, son temas de fondo y forma que deberían atender".

Aseguró que las declaraciones del ex funcionario son improcedentes y precisó que los asuntos laborales se han llevado bajo los lineamientos establecidos por la legislación aplicable en la materia.

"Al organismo no se le va a chantajear ni a presionar en cuestiones que llevan un ritmo que marcan la Ley y los Tribunales, nosotros trabajamos por los usuarios no vamos a politizar el tema del agua, no somos un ente litigador".

Precisó que los laudos laborales y asuntos jurídicos que lleva el organismo, son parte de pasivos contingentes que se expresan de manera transparente en las sesiones de Junta de Gobierno, por lo que es falso que causen un detrimento a las finanzas de Interapas.

"Quítenles a sus dichos toda la intencionalidad política que le quieren meter y concéntrense en sus observaciones y déjenos trabajar", expresó.

"Todo este tema tiene una clara intencionalidad política, los temas de pasivos laborales se reportan transparentemente a la Junta de Gobierno; y el organismo operador está para brindar servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población, su función no es ni será realizar litigios frente a medios de comunicación".