Toman clases en el patio de CBTis 121 de Soledad

Alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 121, ubicado en la calle Constitución S/N, colonia Benito Juárez, en Soledad de Graciano Sánchez, manifestaron su inconformidad debido a las precarias condiciones en las que se están desarrollando sus clases, ya que no cuentan con un aula habilitada para recibirlas.

De acuerdo con los estudiantes, uno de los grupos de la tarde, desde el inicio de actividades se les informó que su salón estaría listo "en cuestión de días"; sin embargo, ha pasado casi una semana y no se observan avances en el acondicionamiento de un espacio.

Ante esta situación, los alumnos han tenido que tomar clases en el patio de la institución o en espacios improvisados, como una de las salas destinadas originalmente a los maestros para tomar sus alimentos.

Además, señalaron que la falta de un aula adecuada ha impedido que puedan desarrollar correctamente las actividades de su taller y carrera técnica, al grado que, como alternativa, una docente optó por dar horas libres.

Los maestros del plantel no han ofrecido una postura oficial, limitándose únicamente a comentarios de que el aula será entregada "pronto". No obstante, la incertidumbre y las molestias crecen entre los estudiantes, quienes aseguran que las promesas no se ven reflejadas en avances reales.

Ante esta problemática, los alumnos hicieron un llamado a las autoridades educativas del estado para que intervengan y se garantice que puedan tomar clases en condiciones dignas y seguras, tal como establece su derecho a la educación.