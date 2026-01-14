Toman protesta a nuevos notarios públicos en SLP

El Gobierno del Estado tomó protesta a dos nuevos titulares de notarías públicas en San Luis Potosí, como parte de los procesos de renovación y continuidad en el servicio notarial.

En representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, encabezó la ceremonia en la que Ana María Ordóñez Galindo y José Manuel Fajardo Castañón rindieron protesta como responsables de las notarías públicas 28 y 37, respectivamente.

Durante el acto, Torres Sánchez señaló que el ejercicio notarial tiene un papel central en la certeza jurídica y en el fortalecimiento del Estado de Derecho, al tratarse de una función que impacta directamente en actos patrimoniales, civiles y mercantiles de la ciudadanía.

Asimismo, se destacó que la administración estatal mantiene coordinación con el Colegio de Notarios que presiden Juan Carlos Barron, con el objetivo de que los servicios notariales se presten conforme a los principios de legalidad y profesionalismo, y bajo los lineamientos vigentes.

La toma de protesta formaliza el inicio de funciones de ambos notarios al frente de sus respectivas oficinas, en un contexto en el que el servicio notarial es considerado un componente clave en la seguridad jurídica del estado.