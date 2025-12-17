La simplificación de avalúos evita trámites: Barrón

La reducción de días para conseguir avalúos catastrales y el pago de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, que en ocasiones se llevaba semanas y ahora solo tres días, dará seguridad jurídica a quienes realizan las operaciones y también ayudará a la industria inmobiliaria, para multiplicar las operaciones, aseguró el notario público número 27, Juan Carlos Barrón Cerda.

Dijo que esa condición de simplificación administrativa, ha evitado trámites innecesarios tales como las visitas de campo, lo cual implicaba actos de molestia hacia los ciudadanos, que no tenían razón de ser si de lo que se trata es de agilizar las cosas.

Añadió que la disposición recién implementada facilita las condiciones a la industria inmobiliaria, para que haya condiciones de movimiento y circulación en los trámites de traslado de dominio o cualesquiera otros tan necesarios para realizar una transmisión de propiedad.

Precisó que la disposición también ayuda a combatir la informalidad en la venta de inmuebles y a que todos los trámites sean regulares, se documenten a través de lo que ordena la ley y propicia en condiciones de seguridad jurídica también para las personas que realizan los trámites.

Observó que las medidas implementadas permiten que haya certeza para que todos los trámites se realicen a la mayor brevedad posible, eliminando requisitos que solo contribuían a retrasar algunos trámites que en ocasiones pudieran ser urgentes o que implican menos procesos por ser tan simples como la compra y la venta.