SLP

Torres Sánchez respalda la decisión del Congreso sobre nombramiento de Aradillas

El secretario general de Gobierno consideró correcta la designación de la diputada con licencia como presidenta del Concejo Municipal

Por Rubén Pacheco

Noviembre 13, 2025 01:21 p.m.
A
Torres Sánchez respalda la decisión del Congreso sobre nombramiento de Aradillas

Luego que la Comisión de Gobernación del Legislativo propuso a la diputada oficialista con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas como concejala presidenta sustituta de María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, J, Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado, consideró correcta la decisión tomada por la dictaminadora.

El funcionario estatal alegó que se debe "distinguir muy bien" entre un órgano colegiado como un Concejo Municipal, cuyo origen y asignación de cargos estuvo a cargo del Congreso del Estado; y un municipio electo a través del voto popular.

"Esa enorme distinción, pues genera que la tramitación que se le esté haciendo sea la correcta", añadió.

Torres Sánchez reconoció la existencia de quienes buscan generar rutas jurídicas distintas tomadas por el Poder Legislativo, sin embargo, "¡No! La que se está haciendo es correcta", defendió.

Cuestionado sobre si desde el estado no observan una contradicción en la decisión tomada, pues la Constitución política local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado prevén ciertas especificaciones en caso de la renuncia de un edil, reiteró su argumento de defender la determinación legislativa.

"La postura es que estamos muy atentos a lo que ocurre en este marco de la presentación de la renuncia de la concejal presidenta (...) creemos que la decisión tomada ha sido tramitada de manera correcta", opinó.

De acuerdo con artículo 45 de dicha ley, "el Concejo designado tendrá la misma organización interna y funciones que corresponden a los Ayuntamientos, y sus integrantes asumirán las atribuciones y obligaciones análogas a las que corresponden al Presidente Municipal, regidores y síndicos, respectivamente".

Es decir, tiene las mismas facultades de un municipio, entre ellas, designar de entre sus miembros a un interino o a un sustituto en caso de renuncia del concejal presidente.

SLP

Rubén Pacheco

El secretario general de Gobierno consideró correcta la designación de la diputada con licencia como presidenta del Concejo Municipal

