Trabajadores de Rising Farms protestan por falta de pago

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de San Luis Potosí informó que se registró una manifestación de trabajadores en el municipio de Rioverde, derivada del incumplimiento en el pago de salarios por más de tres semanas en la empresa Rising Farms.

Ante esta situación, la STPS, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, inició una investigación para determinar posibles responsabilidades y verificar el respeto a los derechos laborales de las personas afectadas.

Durante una visita de inspección realizada el sábado 10 de enero en las instalaciones de la empresa, se constató la ausencia de personal administrativo y operativo. De acuerdo con información del personal de vigilancia, desde la tarde del día anterior no hubo actividades, no operaron las rutas de transporte y únicamente alrededor de 40 trabajadoresacudieron por sus propios medios.

La STPS informó que daráconforme a sus atribuciones legales.