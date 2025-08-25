Trabajadores del ISSSTE sufren abusos de directora

Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunciaron su descontento contra la directora del Hospital General en San Luis Potosí, la doctora Sandra Medina, quien abusando de su cargo, ha incurrido en una serie de irregularidades para beneficiar a su familia a costa del instituto.

Dijeron que temen por sus empleos ya que ellos tienen el nivel de "Guardias y Suplencias", por lo que no tiene muchos derechos laborales y si se quejan, despide.

Afirmaron que Sandra Medina, haciendo uso indebido de sus funciones, le ha otorgado guardias y suplencias así como interinatos a su hermana María Fernanda Medina Ulibarri, quien se encuentra en el octavo mes de embarazo, para generarle derechos laborales y atención médica.

"Esto es injusto, ya que muchos no tenemos ni siquiera la posibilidad de incapacitarnos ni mucho menos de tener una atención médica adecuada, precisamente por no contar con una base laboral".

Señalaron que algunos de ellos cuentan con años de servicio en el Instituto y no han conseguido una base laboral, sin embargo, Sandra Medina en cuestión de semanas, le ha resuelto su situación médica y laboral a su hermana.

Otro de sus abusos, es el que ocurrió en días pasados, cuando ingresó por urgencias a su sobrina, María José Medina Camacho, quien presentaba una complicación ginecológica, intentando generarle un "Código Mater", por un supuesto embarazo ectópico, el cual fue inmediatamente descartado por los médicos del nosocomio.

Ante el rechazo de los médicos, ella dio la instrucción para que su sobrina se quedara en el área de urgencias y desde ahí se le hicieran todos los estudios con cargo al Instituto, evitando así que su familiar firmara el pagaré que por norma, debe mediar los paciente que no son derechohabientes de la institución, concluyen los empleados del ISSSTE.