Transparencia no se discute; ejecutivo debe informar en qué gasta el dinero de las y los potosinos: Diputada

Si el Ejecutivo tuviera la intención de respetar la Ley de Transparencia vigente en el Estado, no tendría solicitudes de transparencia que estar respondiendo y los ciudadanos, ni siquiera "Mickey Mouse" tendría porqué estar solicitando una información que por Ley, debe ser publicada.

Lo anterior fue manifestado por la diputada de Redes Sociales Progresistas, Gabriela Martínez Lárraga quien dijo que el recurso que gastan los poderes en el Estado y los entes públicos, es dinero de las y los potosinos; y por lo tanto, todos están obligados a publicar en qué se gasta cada peso y cada centavo, sin la necesidad de que las y los potosinos estén exigiendo que se les informe.

"Es una obligación establecida en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de manera personal, en mi carácter de ciudadana y de diputada representante del pueblo he realizado algunas solicitudes de transparencia al Ejecutivo, principalmente en temas de obra pública, información que hasta el momento no se me ha dado", enfatizó.

Aseguró que lo declarado por el ejecutivo en torno a que no responderá a las solicitudes ó que demerita el tema de transparentar el recurso, no es un tema menor, es un tema que preocupa, porque si el gobernador no respeta la Ley, las y los alcaldes, seguirán ese mal ejemplo y se negarán a publicar en que se está gastando el recurso de los ciudadanos.

Martínez Lárraga aseguró que la Ley no se discute, ni se condiciona, "La Ley se respeta, y más en el tema de transparencia porque los ciudadanos están cansados de que se gaste el recurso que es para resolver problemas y hacer obra de beneficio social, en otros temas que no abonan a disminuir la brecha de desigualdad que sufrimos en las cuatro regiones del Estado"; concluyó.