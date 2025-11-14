Transportistas de AMOTAC protestan ante la SICT

Por falta de acceso a los trámites de revisión físico–mecánica, de emisiones contaminantes y por la ausencia de citaspara la verificación de condiciones generales de salud de los operadores —requisitos cuya falta deriva en multas—, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) protestó en la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La organización señaló que los transportistas están siendo sancionados por omisiones no imputables a ellos, pues la autoridad federal mantiene canceladas o inaccesibles las inspecciones que está obligada a realizar.

Tras la protesta, AMOTAC logró acuerdos para que el delegado gestione facilidades administrativas que permitan destrabar los trámites.

Los operadores iniciaron la movilización en el kilómetro 7 de la carretera 57, tramo Distribuidor Juárez–Palma de la Cruz, y avanzaron en caravana hasta la salida a la Ciudad de México. Desde ahí ingresaron a la Zona Industrial, donde se ubican las oficinas de la SICT. En el sitio fueron recibidos por el delegado Elí César Cervantes, quien escuchó directamente las inconformidades.

Los transportistas denunciaron que las citas para medicina preventiva están saturadas, pues solo pueden obtener el diagnóstico en la Ciudad de México y el servicio "no se da abasto". Esto, aseguraron, provoca multas automáticas por no presentar un comprobante que la autoridad misma no está expidiendo.

También reclamaron que la SICT dejó de realizar la inspección físico–mecánica, lo cual se convierte en "pasaporte directo" para ser multados. Lo mismo ocurre con la verificación de emisiones contaminantes, otro requisito que corresponde revisar a la autoridad federal y que no se está procesando.

El delegado registró cada caso y se comprometió a gestionar soluciones para que los transportistas accedan a los trámites que necesitan, pero que actualmente la propia dependencia mantiene trabados.

