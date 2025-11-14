Transportistas exigen a la SICT ponerse a trabajar

Por falta de acceso a trámites de revisión de las condiciones físico - mecánicas y de emisiones de los vehículos y por ausencia de citas en las regiones para la verificación de las condiciones generales de salud de los hombre - camión cuya falta de comprobante deriva en multas, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) protestó en la delegación de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

Finalmente, la organización consiguió acuerdos para que el delegado gestione las facilidades administrativas que ayuden a realizar los trámites.

Los transportistas iniciaron su protesta en el kilómetro 7 de la cartera 57, tramo Distribuidor Juárez - Palma de la Cruz, y en orden, los operadores de los camiones utilizados para la caravana, avanzaron por esa vialidad hasta la salida a la Ciudad de México y se introdujeron en la Zona Industrial para llegar a las oficinas de la SICT. Ya en el lugar, los transportistas fueron recibidos por el propio delegado Elí César Cervantes.

, quien escuchó quejas de que están saturadas las citas para la medicina preventiva, porque únicamente es posible el acceso al diagnóstico en la Ciudad de México y el servicio está saturado.

Ello provoca que no consigan ese requisito y se les multe a pesar de que no es causa imputable a los operadores de los camiones.

Explicaron que, además, la propia dependencia Federal dejó de suministrarles la inspección de las condiciones físico - mecánicas y eso también es un pasaporte directo a obtener multas. La verificación está cancelada o en su caso no les llega.

La otra verificación se refiere a las emisiones contaminantes, que la autoridad también debe revisar con los transportistas para certificar el cumplimiento de requisitos.

Una vez expuestos, los casos fueron registrados por el delegado, quien se comprometió a trabajar con la gestión para que los transportistas tengan acceso a los trámites que ellos desean realizar, pero que la autoridad no les procesa.