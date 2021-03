Tras la fiesta de XV años "no soy la misma de antes", confiesa Rubí

Rubí cuenta que su vida cambió de manera positiva luego de que su fiesta de XV años se volvió viral. Ahora, con 19 años, la joven tiene la mira puesta en incursionar en la televisión, el canto y el baile, pero no en la política.

En entrevista con EL UNIVERSAL San Luis Potosí, Ibarra García recalca que ese evento, sucedido el 26 de diciembre del 2016, cambió su forma de ver la vida y que, actualmente, estudia una carrera en Comunicación enfocada al ámbito televisivo.

"[Cambié] en mi forma de pensar, en mi forma de expresarme, no soy la misma de antes. Antes tenía mucho miedo y muchas inseguridades, y con el paso del tiempo es algo que he estado superando".

¿De dónde vino la información sobre que tenías interés en ser alcaldesa de Charcas?

Por lo que me enteré, en Charcas hay una mujer que se llama igual que yo, se llama Rubí, que se va a lanzar para la presidencia [municipal], sólo que páginas amarillistas empezaron a decir que era yo porque simplemente cambiaron los apellidos [por los míos]... Mucha gente lo empezó a compartir y se lo empezó a creer, pero para nada tengo interés en esos temas.

Ella [la política] se llama Rubí, pero se apellida Flores; yo pues, Ibarra García, pero solamente cambiaron los apellidos y dijeron que era yo, pero nada que ver.

¿Qué hiciste cuando te enteraste de eso?

Al principio solamente dije: "voy a ignorarlo", pero cuando veo que otra vez están empezando a compartirlo, que mucha gente se lo estaba empezando a creer, inmediatamente hice un video desmintiendo todo eso y diciendo que toda la información era mentira, errónea.

¿Cómo reaccionaron las personas?

Mucha gente comenzó a atacarme y a decirme cosas, pero también hubo mucha gente que estuvo bromeando con la situación, entre ellas también estaba yo, porque también estaba bromeando, pero [...] es totalmente falso.

¿Cuáles son tus planes a futuro?

Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir: yo me veo haciendo muchas cosas, no me quiero dedicar a una en específico, me quiero dedicar a comunicación inclinada hacia televisión, al canto, al baile y a todo ese tipo de cosas, pero todo a su tiempo. Sé que, en un futuro, si me esfuerzo, puedo lograrlo.

Rubí dice desconocer quién inició ese rumor sobre que iba a incursionar en la política; sin embargo, descarta que la situación haya sido producto de un "accidente" y que el cambio de los apellidos de la aspirante a la alcaldía de Charcas con los suyos "fue a propósito".