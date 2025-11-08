Tras quejas, rehabilitarán drenaje en Fray José de Arlegui

Tras diversas denuncias ciudadanas el Interapas anunció que la próxima semana dará inicio la rehabilitación del sistema de drenaje en la calle Fray José de Arlegui, en la colonia Jardín, luego de detectar deficiencias en la infraestructura sanitaria que han provocado fugas y saturación del colector.

Tras una revisión técnica en la zona, el organismo identificó que la red actual ya no tiene la capacidad suficiente para conducir las aguas residuales, además de encontrar un colapso en un tramo de la avenida Niño Artillero, cerca de su cruce con Himno Nacional.

De acuerdo con el organismo operador, el proyecto de intervención se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, con el fin de garantizar la movilidad en la zona y mantener accesos seguros al Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" durante las obras.

Aunque en Fray José de Arlegui no se registró un colapso estructural, el colector fue calificado como obsoleto, por lo que se llevará a cabo una rehabilitación integral para optimizar su funcionamiento y prevenir futuros daños.

Las direcciones de Construcción y Proyectos de Interapas afinan los detalles del plan ejecutivo y del esquema de movilidad, con lo que se prevé que los trabajos comiencen la próxima semana.