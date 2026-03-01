logo pulso
Trasladan hasta 400 reos de alta peligrosidad a penales federales

En más de cuatro años, la SSPC ha enviado a penales federales a internos conflictivos para evitar autogobierno en CERESO.

Por Rubén Pacheco

Marzo 01, 2026 12:57 p.m.
A
En cuatro años y 5 meses del sexenio actual, se han traslado entre 350 y 400 personas

En cuatro años y 5 meses del

sexenio actual
, se han traslado entre 350 y 400 personas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


privadas de la libertad (PPL) de alta peligrosidad a penales federales, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).Explicó que la remisión a Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) no depende de la comisión de un delito del fuero común o federal, sino del comportamiento conflictivo del interno.Es decir, buscan seguir delinquiendo al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social (CERESO), sobre todo, con el objetivo de generar autogobierno y desde ahí operar hacia el exterior, complementó. Matizó que, en algunos casos donde los imputados todavía no reciben sentencia o no alejarlos de sus familias por un tema de derechos humanos, el proceso administrativo puede extenderse o modificarse."En este sexenio si lo contabilizamos, yo creo que deben ser aproximadamente 350 o 400 (personas privadas de la libertad) a penales federales", puntualizó el mando policiaco.

