Trasladan hasta 400 reos de alta peligrosidad a penales federales
En más de cuatro años, la SSPC ha enviado a penales federales a internos conflictivos para evitar autogobierno en CERESO.
A
En cuatro años y 5 meses delsexenio actual , se han traslado entre 350 y 400 personas
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
privadas de la libertad (PPL) de alta peligrosidad a penales federales, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).Explicó que la remisión a Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) no depende de la comisión de un delito del fuero común o federal, sino del comportamiento conflictivo del interno.Es decir, buscan seguir delinquiendo al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social (CERESO), sobre todo, con el objetivo de generar autogobierno y desde ahí operar hacia el exterior, complementó. Matizó que, en algunos casos donde los imputados todavía no reciben sentencia o no alejarlos de sus familias por un tema de derechos humanos, el proceso administrativo puede extenderse o modificarse."En este sexenio si lo contabilizamos, yo creo que deben ser aproximadamente 350 o 400 (personas privadas de la libertad) a penales federales", puntualizó el mando policiaco.
no te pierdas estas noticias
Trasladan hasta 400 reos de alta peligrosidad a penales federales
SLP
Rubén Pacheco
En más de cuatro años, la SSPC ha enviado a penales federales a internos conflictivos para evitar autogobierno en CERESO.
Continúa rechazo a edificio en Lomas
SLP
Rolando Morales
Vecinos advierten que edificio de nueve niveles agravará movilidad y servicios básicos en Lomas Tercera.
Estiman 400 mil animales en situación de calle en la capital
SLP
Rolando Morales
La edil destaca la importancia de la esterilización y adopción para reducir el abandono animal.